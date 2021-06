Municípios gaúchos registram quedas de árvores e luz em decorrência de vendaval

O vendaval que atingiu o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (24) deixou estragos em algumas cidades do interior gaúcho. Em Rio Grande, na região Sul, a Defesa Civil do município contabilizou ao menos 15 árvores caídas em decorrência do vento forte. Em certos pontos da cidade, a rede elétrica sofreu danos por causa da queda de galhos. Trabalhadores da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) atuavam para reestabelecer a energia.

O canal do Porto de Rio Grande foi fechado parcialmente devido à velocidade do vento, que chegava a 70 km/h nesta manhã.

Em Santa Maria, no coração do Estado, houve registro de atendimentos da Defesa Civil de casas destelhadas em razão do temporal. Assim como em Rio Grande, árvores caíram e certos pontos da cidade ficaram sem luz.