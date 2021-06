Dificuldade de acesso à água atingia quase 38% dos brasileiros antes da pandemia

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, uma das ações mais importantes apontadas pelas autoridades sanitárias é a correta higienização das mãos. O álcool gel é uma alternativa, mas a principal indicação é a lavagem com água e sabão. Entretanto, de acordo com estudo divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), antes da pandemia quase 38% da população brasileira tinha alguma dificuldade de acesso à água, o que poderia afetar diretamente nas rotinas de cuidado contra a Covid-19.

Os dados da pesquisa Indicadores Sociais de Moradia no Contexto da Pré-Pandemia de Covid-19 dizem respeito ao ano de 2019 e apontam que, enquanto 22,4% dos brasileiros moravam em domicílios sem abastecimento diário ou estrutura de armazenamento de água, 11,9% eram abastecidos por outra forma que não a rede geral. Além disso, 3,4% dos domicílios não estavam ligados à rede geral de água nem contavam com canalização.

O estudo do IBGE analisa as condições de vida da população brasileira, com foco em características dos domicílios: abastecimento de água; adensamento domiciliar; existência de banheiro e rendimento domiciliar. Os indicadores foram gerados a partir da PNAD Contínua 2019 e estão disponíveis no hotsite covid19.ibge.gov.br.

As dificuldades de higienização escancaram as desigualdades regionais brasileiras. No Norte, 10,7% da população residia em domicílios sem canalização interna de água e abastecidos principalmente de outra forma, que não a rede geral de distribuição. No Nordeste, essa proporção era de 7,9%. No Sul e no Sudeste, o índice era de 0,5%.

“Esses dados tornam ainda mais evidente a desigualdade no abastecimento de água nos domicílios brasileiros. Somente 62,2% da população dispunha de água oriunda de rede geral de distribuição, com abastecimento diário e com estrutura de armazenamento em seu domicílio, e, portanto, tinha melhores condições de cumprir as recomendações de higienização”, explica o Bruno Perez, analista do estudo.

Além das desigualdades regionais, o trabalho também evidencia as diferenças relacionadas à raça no Brasil. O percentual de pessoas pretas ou pardas (4,8%) que viviam em domicílios que não tinham na rede geral a sua principal forma de abastecimento de água e não contavam com canalização interna nos domicílios era bem maior do que a população de brancos (1,6%).

Outra preocupação das autoridades sanitárias para controle da disseminação do vírus é o número de pessoas por domicílio, na medida em que aglomeração aumenta o risco de contágio. Além disso, em caso de contaminação, o isolamento domiciliar é fundamental e se torna difícil quando muitas pessoas moram na mesma residência. Os dados do IBGE mostram que, em 2019, 27% da população brasileira vivia em domicílios com três pessoas. Já 9,8% da população brasileira residia em domicílios com seis ou mais moradores.

O estado do Amapá (32,5%) apresenta a maior proporção de pessoas vivendo em domicílios com seis pessoas ou mais, em 2019. No lado oposto está o Rio Grande do Sul, com 5,5% da população vivendo em casas com seis ou mais pessoas.

Esse indicador também está correlacionado à cor ou raça e à renda dos moradores. A proporção de domicílios com seis ou mais moradores era 12,3% entre a população preta ou parda e 6,5% na população branca.