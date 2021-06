RS vai receber 434 mil doses da Pfizer, Coronavac e, pela primeira vez, Janssen

Atualizada às 13h48min de 23/06/2021

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou que espera o envio de 434.820 doses de vacina contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Imunizantes de três laboratórios chegarão ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (24).

Pela primeira vez, o RS receberá vacinas da Janssen - único lote ainda sem previsão de chegada. Serão 91.800 doses desta fabricante. A maior parte do lote será da CoronaVac, com previsão de chegada de 195,6 mil doses. Chegarão, ainda, 147.420 doses da Pfizer.

suspensão de aplicação de primeiras doses A chegada dessas novas remessas é aguardada em um momento quando o avanço da vacinação é prejudicado pelaem algumas cidades, como na Capital gaúcha, em função do baixo estoque de imunizantes.

Novas remessas de vacinas contra o coronavírus anunciadas pelo MS: