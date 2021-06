Carrefour lança editais para promover a equidade racial e empreendedorismo negro

o assassinato de João Alberto Freiras, um homem negro em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre O Grupo Carrefour Brasil apresenta o primeiro ciclo de editais de estímulo à equidade racial. A iniciativa nasceu após. O objetivo da empresa com o projeto é fomentar o empreendedorismo negro e o combate ao racismo.

São três editais que beneficiarão cerca de 40 organizações e coletivos das cinco regiões do Brasil. Trata-se do início de uma série que prevê investimentos futuros nas temáticas de educação, empregabilidade e empreendedorismo. Todos são voltados para a população negra.

O edital de fortalecimento da luta de combate ao racismo, que tem como objetivo apoiar iniciativas de combate ao racismo e à discriminação. Serão selecionadas dez organizações que receberão, cada uma, R$ 30 mil para desenvolver campanhas de conscientização de combate ao racismo, criação de conteúdo antirracista e projetos de cunho antirracistas e de valorização da identidade e da cultura negra por até 12 meses

O edital de apoio a grupos que trabalham com a questão racial, que é voltado ao apoio e ao fortalecimento institucional de organizações e coletivos negros da sociedade civil que desenvolvem e implementam iniciativas ligadas à temática racial, com foco na população negra. O investimento total será de R$ 975 mil em 12 meses — podendo se estender por igual período. Quinze organizações serão selecionadas e receberão, cada uma, R$ 65 mil.

E o edital protagonismo a empreendedores negros, que busca apoiar diferentes iniciativas de fomento ao empreendedorismo negro. Com apoio à coletivos, aceleradoras, incubadoras e instituições sem fins lucrativos que atuem no fortalecimento e expansão do empreendedorismo negro. Ao todo, serão selecionadas quinze organizações, que receberão um total de R$ 750 mil (R$ 50 mil cada).

O total dos investimentos neste primeiro ciclo chega a R$ 2 milhões. Os recursos serão aplicados durante um ano, com possibilidade de extensão do projeto. Os editais foram desenvolvidos com apoio da KLID.