Com Emergência Cardioneurológica, Mãe de Deus visa agilidade e redução de sequelas

A Emergência Cardioneurológica recebe pacientes 24 horas O Hospital Mãe de Deus lançou na terça-feira (15) um espaço dedicado exclusivamente ao acolhimento de pacientes em risco cardíaco ou neurológico., sete dias por semana, para atendimento por cardiologistas e neurologistas, sem necessidade de triagem clínica para os casos que apresentarem sintomas compatíveis. O objetivo do novo espaço é garantir que esses pacientes sejam atendidos o mais rápido possível.

Segundo o diretor médico da instituição, o intensivista e cardiologista Euler Manenti, a agilidade é essencial nesses casos. "O nosso lema é que tempo é vida. Porque existe uma hora mágica para o atendimento desses pacientes. Quando conseguimos atendê-los nas primeiras horas, o sucesso do tratamento do derrame ou do infarto é muito significativo", explica. A agilidade pode ajudar a diminuir os casos de morte precoce ou, ainda, os riscos de o paciente ficar com sequelas graves.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, e o infarto agudo do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco, são doenças que acometem muitos brasileiros anualmente. "Queremos ressaltar para as pessoas que tempo é crucial no atendimento desses casos. Que o atendimento no menor tempo possível salva vidas, diminui danos. Por isso, ao menor sinal, elas devem procurar ajuda médica", afirma o diretor-geral do Hospital, Rafael Cremonese.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) projeta que as mortes por doenças cardiovasculares atinjam, em média, 300 mil pessoas por ano. A estimativa é que, em 2020, aproximadamente 25 mil gaúchos morreram por conta dessas doenças. Já de acordo com dados de 2019 do Ministério da Saúde, o AVC faz 100 mil vítimas por ano no Brasil. Manenti considera essas duas doenças como as que mais matam no País.

Manenti conta que a equipe da Emergência Cardioneurológica é composta de médicos dedicados exclusivamente ao hospital. "E por trás desse sistema ágil e qualificado de atendimento, temos grandes facilidades tecnológicas para viabilizar os exames diagnósticos e os tratamentos necessários", aponta. Para ele, é importante manter a performance de precisão, agilidade e resolutividade da Emergência. "Tudo está sendo gerenciado para atendermos dessa forma. Com precisão e agilidade no diagnóstico. E com agilidade e resolutividade no tratamento."

A Emergência, porta de entrada para receber tanto pessoas com problemas cardiovasculares quantos problemas neurológicos agudos, atende pacientes particulares e com convênio.