Justiça abre consulta pública de classificação de idades para TV, cinema e apps

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) abriu uma consulta pública para discutir sobre a Classificação Indicativa de faixas etárias para conteúdos exibidos em programas de TV, cinema, jogos eletrônicos e de interpretação (RPG) e aplicativos de celular. O processo de classificação indicativa de conteúdos é uma ferramenta utilizada pelo MJSP para informar as famílias sobre a faixa etária indicada para cada tipo de obra audiovisual.

Com a consulta pública, que ocorre até o próximo dia 30 de julho, pais e responsáveis podem colaborar com a produção e atualização da portaria que regulamenta o procedimento de análise dos produtos midiáticos. Os interessados em participar da consulta podem enviar sugestões, colaborações e críticas ao programa preenchendo um formulário disponível no site do Ministério e em seguida enviar o documento para o e-mail [email protected]