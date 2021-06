Restaurante popular do Centro Histórico de Porto Alegre passa a atender aos fins de semana

A partir deste sábado (12), o Restaurante Popular do Centro Histórico (rua Garibaldi, 461) de Porto Alegre passa a servir almoço também aos fins de semana, das 11h30min às 13h. Serão 200 refeições nos sábados e 200 aos domingos. Com a ampliação das atividades, a prefeitura da Capital passa a disponibilizar 1,1 mil refeições gratuitas semanais para as pessoas em situação de rua e em alta vulnerabilidade social. São quatro regiões da cidade beneficiadas com o serviço.

“Agora, com a chegada do frio e a sequência da pandemia, duas refeições a mais na semana fazem grande diferença na vida dos usuários do restaurante popular”, destaca o secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt.

Edital - A prefeitura está selecionando organizações para abrir o quinto restaurante popular da cidade, que irá distribuir cerca de cem refeições gratuitas por dia. A região do novo restaurante será no Eixo Baltazar, que abrange a Zona Norte e parte da Leste. Podem participar do chamamento público organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tenham interesse em firmar o termo de colaboração com o município pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses.

Os interessados deverão comparecer na Unidade de Administração de Serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), situada à rua Princesa Isabel, 1115, 4.º andar, bairro Santana, para a entrega de dois envelopes lacrados, contendo os documentos solicitados, no dia 25 de junho, às 14h.

Restaurantes populares da Capital e suas operações:

Todos os dias

Centro - Rua Garibaldi, 461

De segunda a sexta-feira

Rua Dona Otília, 210, Vila Cruzeiro

Rua Cacimbas, 159, Lomba do Pinheiro

Estrada Chácara do Banco, 71, Restinga