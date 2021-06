Frente fria e associada a um sistema de baixa pressão pode causar temporais no RS nesta quinta-feira

A instabilidade pode retornar forte ao Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira (10). Uma frente fria associada um sistema de baixa pressão irá avançar com risco de chuva forte e temporais isolados entre o Norte, Centro e parte do Leste gaúcho. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os modelos meteorológicos projetam pulsos de chuva muito forte que podem gerar acumulados altos de chuva. Entre a fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul as nuvens aumentam com chuva esparsa e passageira. No turno da noite começa a ingressar ar mais frio do quadrante Sul e que irá predominar nesta sexta-feira com previsão de melhora no tempo.

A chuva retorna a Porto Alegre com previsão de muitas nuvens e com pouca oscilação térmica. Pode chover forte entre a tarde e à noite, com raios e rajadas de vento. Na sexta-feira ainda resta umidade e nuvens pela manhã, contudo a partir da tarde o ar seco e gelado avança e limpa o tempo e derruba a temperatura.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 8ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira