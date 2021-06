Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, inaugura 20 novos leitos de UTI para o SUS

A Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN), em Porto Alegre, inaugurou 20 novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta terça-feira (9). O novo espaço atenderá pacientes em geral da rede pública de saúde na Capital, mas poderá ser direcionado exclusivamente ao tratamento da Covid-19, caso haja necessidade.

Segundo a prefeitura, o hospital investiu R$ 2,5 milhões nos novos leitos. A aquisição soma-se aos 552 leitos já disponíveis.

A instituição conta com quatro UTIs, das quais 56 vagas são exclusivas ao tratamento de pacientes com coronavírus. O município afirma que o Vila Nova recebe 40% dos pacientes com Covid-19 via Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre, com indicação para enfermaria.