Norte e Leste do RS podem ter temporais isolados nesta terça-feira

O tempo fica instável com chuva em boa parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (8). No turno da manhã, a expectativa é de que áreas de instabilidade avancem de Oeste para o Centro e Sul do Estado, com pancadas de chuva que poderão ter núcleos de forte intensidade. Simultaneamente, a umidade segue mantendo a cobertura de nuvens nas demais regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

A chuva avança do Centro para o Norte e Leste, com alerta para episódios fortes que poderão ocorrer em conjunto com temporais isolados. O volume de precipitação poderá ser altos com mais de 50 mm em poucas horas em alguns pontos do Estado. A temperatura ficará amena em razão da cobertura de nuvens.

Na Capital, a terça-feira terá ainda tempo úmido com muitas nuvens e pancadas de chuva Pode chover forte em alguns momentos. A ampla cobertura de nuvens faz com que a temperatura oscile um pouco. O vento será persistente de Leste com rajadas moderadas. Na quarta-feira, o tempo seguirá instável e ventoso.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira