Guarda Municipal encerra festa com 150 pessoas no bairro Belém Velho

A Guarda Municipal de Porto Alegre autuou três estabelecimentos e interditou dois deles na noite de domingo (6) e madrugada desta segunda-feira (7), por descumprirem as medidas restritivas contra a Covid-19. A ação ocorreu em conjunto com a Brigada Militar.

Os agentes encerraram uma festa com 150 pessoas na rua Major Titto, bairro Belém Velho. O local foi autuado e interditado por manter pista de dança e não respeitar o distanciamento mínimo.

A Guarda também autuou estabelecimento com 70 pessoas na av. Baltazar de Oliveira Garcia, bairro Jardim Leopoldina, acima do limite da capacidade permitida. Os agentes chegaram ao local após uma denúncia realizada pelo telefone 156. Não houve interdição, pois o proprietário adequou o espaço às normas de segurança.

A partir de outra denúncia ao telefone 156, os agentes fecharam e autuaram lancheria com 50 pessoas na rua Joaquim Silveira, bairro Cristo Redentor. A Brigada Militar ainda encontrou uma sala com máquinas caça-níqueis no imóvel. Após a interdição, alguns frequentadores ficaram aglomerados na área externa do estabelecimento e foram dispersados.

"Observamos em alguns locais o descumprimento das normas, fato que nos preocupa, porém nos anima saber que a população está atenta e denunciando as infrações. Com apoio por meio de denúncias, podemos agir e coibir os excessos, garantindo a segurança sanitária", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva.

Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.