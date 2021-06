65% dos idosos ainda não se vacinaram contra a gripe no Rio Grande do Sul

Dois terços dos idosos gaúchos não receberam a imunização contra a influenza até esta segunda-feira (7). O calendário da campanha nacional de imunização contra a influenza prevê que a 2ª etapa dos grupos prioritários, que inclui pessoas acima de 60 anos e profissionais da educação, vai até esta terça (8). A partir de quarta, a cobertura será ampliada para demais grupos prioritários.

O Rio Grande do Sul ainda está longe de alcançar a meta de 90% da população-alvo da campanha. Até agora, apenas 35% dos idosos gaúchos compareceram aos postos de saúde para receber a vacina da gripe no Estado. Segundo o Ministério da Saúde, pouco mais de 767 mil idosos foram vacinados no RS.

A situação é parecida para os professores. Dos 141.254 profissionais da educação do Estado, apenas 56 mil receberam a proteção contra a influenza. Número que corresponde a uma cobertura de quase 40%.

A Secretaria Estadual de Saúde informa que, mesmo após a conclusão da 2ª etapa de vacinação, as pessoas dos grupos prioritários já contemplados pelo cronograma ainda podem e devem se vacinar nos postos de saúde.

Já podem receber o imunizante, além dos grupos já citados, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há até 45 dias), trabalhadores da saúde e povos indígenas.

A partir desta quarta-feira (9), a cobertura vacinal será ampliada para os demais grupos prioritários e estarão aptos a receberem o imunizante pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, e a população privada de liberdade.