Donos de cães ou gatos podem solicitar castração em unidade de saúde em Porto Alegre

Os porto-alegrenses que possuem cães ou gatos terão uma oportunidade de castrar seu bichinho na próxima quinta-feira (10). Famílias inscritas no Cadastro Único e pessoas com atestado de renda familiar de até três salários-mínimos poderão levar o animal na Unidade de Saúde Animal Victória (Estrada Bérico José Bernardes, nº 3489), em uma oportunidade que é ofertada pela prefeitura de Porto Alegre a cada três meses.

As solicitações deverão ser feitas através do telefone 156, das 8h30min às 17h. Após a realização do cadastro, o tutor ou a tutora precisará aguardar o contato para o agendamento do dia e horário da cirurgia.

As pessoas que possuírem inscrição no Cadastro Único precisam levar o documento do Número de Identificação Social (NIS) ou do Bolsa Família.