Início das obras de revitalização de orla de Ipanema marca o Dia do Meio Ambiente em POA

Na manhã deste sábado (5), o prefeito Sebastião Melo e o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, assinam a ordem de início das obras de revitalização do calçadão de Ipanema e reurbanização dos canteiros da avenida Guaíba às 10h30min.

A orla será totalmente reformada com conserto do passeio e criação de espaços adicionais de contemplação, instalação de novos bancos e lixeiras, colocação de novas churrasqueiras, revitalização de playgrounds localizados no trecho, construção de rampas de acesso, entre outras obras de recuperação do espaço. A assinatura será na avenida Guaíba, em frente ao número 958, no canteiro central.

Antes, às 10h, as autoridades participam da abertura do seminário online Mudanças climáticas - História do Ambiente Natural de Porto Alegre, com a palestra do professor do Instituto de Geociências da Ufrgs Rualdo Menegat. Também participam a presidente do Instituto Todavida, Ligia Miranda, e o presidente da Agapan, Francisco Milanez. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal da Smamus, no YouTube.