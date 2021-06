DMLU fará revitalização em local de descarte irregular na Lomba do Pinheiro

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fará uma ação de revitalização no local de foco de lixo neste domingo (6), na avenida João de Oliveira Remião, altura do número 2001, parada 4, Lomba do Pinheiro.

Uma equipe com dez garis e três servidores, com o auxílio de uma retroescavadeira e quatro caminhões, fará a limpeza e revitalização deste foco que é alvo de descarte irregular de resíduos. Além da limpeza geral, será feito um Plantio Urbano Sustentável, que vai revitalizar o plantio já existente, com a colocação de seis floreiras com plantas ornamentais. Será utilizado o composto orgânico produzido na Unidade de Triagem e Compostagem do DMLU. Serão colocadas duas placas proibitivas de colocação de resíduos e feita a pintura do meio-fio. Também será executada a limpeza do Beco do Davi, no mesmo bairro.

“Esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando a limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas no local”, desta o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

O departamento faz a limpeza deste foco crônico de lixo diariamente, retirando em torno de duas toneladas por semana de resíduos. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).