Quatro cidades do RS não tiveram morte por Covid-19

Das 90 cidades sem mortes por Covid-19 do Brasil, quatro estão localizadas no Rio Grande do Sul. Os municípios de Guabiju, Novo Tiradentes, Benjamin Constant do Sul e Pedras Altas, além de não apresentarem nenhum óbito pela doença, também ficaram abaixo de 200 casos confirmados. Gestores públicos associam o resultado ao monitoramento feito pelas equipes médicas e de vigilância sanitária da cidade.

Com aproximadamente 1.490 habitantes, Guabiju teve 194 casos confirmados desde o início da pandemia do novo coronavírus. "Como é uma cidade pequena, conseguimos monitorar mais cada caso positivo. O médico liga diariamente e, se precisar, entramos com oxigênio precoce", conta a secretária de saúde da cidade, Luciane Lunardi Costenaro. Ela lembra que a cidade teve alguns pacientes com casos graves da doença internada, mas que todos foram recuperados. "Em março, no pico, tivemos vários casos aqui. Foram cinco a oito pacientes internados em estado crítico", afirma.

A segunda cidade da lista com maior número de casos mas nenhum óbito é Benjamin Constant do Sul, que tem aproximadamente 1.958 habitantes e registrou 154 casos confirmados de Covid-19, simbolizando 7,7%. Depois, vem Pedras Altas, que teve 96 casos da doença entre os seus 1.954 habitantes, representado por 4,9%. Novo Tiradentes, com uma população estimada de 2.200, teve a menor porcentagem de infectados. Dos seus 2.200 habitantes, apenas 79 contraíram a doença, representando 3,5%.

André da Rocha é uma das 22 cidades do Rio Grande do Sul que tiveram apenas um óbito causado pela Covid-19 nos últimos 14 meses. Com 1.343 habitantes e 101 casos confirmados da doença, o município que fica a 40 minutos de carro de distância de Porto Alegre, registrou a primeira morte no mês passado. "Era um paciente com câncer, que já estava bem debilitado. Ele foi fazer uma cirurgia oncológica, pegou Covid-19 e, infelizmente, faleceu", explica o secretário de saúde da cidade, Rafael de Araujo Basso.

Segundo ele, a cidade manteve esse número baixo por ser pequena. "Conseguimos monitorar os pacientes e os outros moradores, para garantir que todos estavam seguindo as medidas de segurança", afirma. Das cidades com apenas uma morte por Covid-19, Paim Filho e Dois Lajeados foram as que mais tiveram casos confirmados. A primeira, com aproximadamente 3.378 habitantes, teve 478 casos da doença. A segunda, com 3.405 habitantes, registrou 391 casos de Covid-19.

Além disso, dos 497 municípios do Estado, 21 mantiveram o número de infectados pelo vírus abaixo de 100. Desses, 20 municípios registraram menos de dez mortes pela doença. A única cidade com dez óbitos foi Itati, com aproximadamente 2.970 habitantes, que teve 68 casos confirmados de Covid-19. Porto Alegre (4.860), Canoas (1449) e Caxias do Sul (1.027) são as únicas cidades do Estado que já passaram de mil óbitos pela doença.