Prefeitura de Porto Alegre assina neste sábado contrato de recuperação da orla em Ipanema

As melhorias na orla do Guaíba avançam em direção à Zona Sul de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo assina na manhã deste sábado (5) o contrato para recuperação da orla em Ipanema. A obra compreenderá melhorias da rua Déa Coufal até o Clube do Professor Gaúcho, na Av. Guaíba, 12.060.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (4) durante a transmissão da live Vozes da Cidade, quando Melo falou sobre a vacinação contra a Covid-19 e obras de infraestrutura, entre outros temas. Participaram os secretários municipal da Saúde, Mauro Sparta, de Obras, Pablo Mendes Ribeiro e a presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cátia Lara Martins.

“Para o nosso governo, todas as obras são prioritárias”, disse Ribeiro, que destacou como grande objetivo da atual gestão as obras da Copa 2014. De 16 projetos, 11 já foram concluídos. “Queremos entregar três obras ainda neste ano.” O secretário citou as obra da José Pedro Boéssio, no bairro Humaitá, que já alcança 90% de execução; o corredor da Avenida João Pessoa, que está 84% finalizado e o trecho 1 da Voluntários da Pátria, que tem 94% das obras executadas.

Outras duas obras importantes para a mobilidade da Capital e de impacto social são a avenida Tronco e a Severo Dullius, mais complexas mas que estão em andamento.

trecho 3 da Orla do Guaíba , que compreende 1,6 km de extensão, já foi 80% concluído. A área terá 28 quadras esportivas, três bares, 1 vestiário, paisagismo, a maior pista de skate da América Latina e arquibancada para que o público possa acompanhar o pôr do sol. “Em agosto entregaremos essa importante obra para a cidade de Porto Alegre, que vai aproximar cada vez mais a população do nosso belíssimo rio Guaíba”, destacou.

Melo falou sobre a importância da revitalização da Orla para a Capital. “Eu não tenho dúvidas em dizer que a qualificação, a revitalização da orla, que começou com o trecho 1 do Gasômetro até a rótula das cuias, foi talvez a obra que mais elevou a alma da cidade”, disse o prefeito.