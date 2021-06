Fim de plebiscito para privatizações, avanço na vacinação da Covid e PIB em alta

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

aprovou a dispensa de plebiscito a venda deve ficar para 2022 Banrisul, Corsan e Procergs poderão ser vendidos sem consulta popular. A Assembleia do Rio Grande do Sulpara uma possível privatização das estatais. No caso da Corsan,

