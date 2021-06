Guarda Municipal dispersa aglomerações nas ruas Padre Chagas e Fernando Machado em Porto Alegre

A Guarda Municipal realizou patrulhamento, entre a noite de quarta-feira (2) e a madrugada desta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, nos principais pontos frequentados da noite de Porto Alegre. Nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico, e na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, houve a necessidade de dispersar aglomerações, em cumprimento das medidas de segurança sanitária de prevenção e combate à Covid-19.

Um homem foi detido na Padre Chagas por desacato e desobediência, e encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Não foram registrados eventos clandestinos ou fora dos padrões legais, havendo portanto apenas ações de dispersão de aglomerações.

"A Guarda Municipal continua seu trabalho de manter o cumprimento da normas de segurança sanitária da Covid-19 para que possamos aliar a manutenção do desenvolvimento econômico com as boas condições de saúde", salientou o comandante da Guarda, Marcelo Nascimento.

Denúncias devem ser feitas pelos fones 153 e 156.