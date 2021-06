Seduc lança plataforma para melhorar aprendizado de alunos da rede estadual

A plataforma Foco Escola é uma ferramenta tecnológica educacional que passará a ser utilizada pelos professores e pelas equipes diretivas das escolas estaduais para melhorar o aprendizado dos alunos. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) lançou oficialmente a plataforma em uma live na manhã desta quarta-feira (2). A ferramenta já está disponível para todos os professores da rede.

Segundo o idealizador da plataforma, Ricardo Madeira, a Foco Escola tem como um dos objetivos reunir e organizar as informações obtidas de avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o censo escolar, por exemplo. “Ela se propõe a articular essas informações para ajudar na tomada de decisões por parte da rede”, afirmou. Além disso, a ferramenta também serve para apoiar a gestão na ponta. “De forma que o educador e o gestor consigam enxergar quais são, a partir dos resultados dessas avaliações, os pontos fracos e fortes dos alunos para que o planejamento pedagógico seja mais concreto e eficaz”, complementou.

Plataforma pode ser acessada pelo link www.focoescola.rs.gov.br. Imagem Reprodução/JC

“O lançamento faz parte das ações que a Seduc tem tomado para facilitar e apoiar o papel do professor na sala de aula”, defendeu a secretária de educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. Segundo ela, a plataforma já está com todas as informações avaliativas do Estado e todos os dados da educação gaúcha inseridos. “Nosso maior desafio é ajudar os alunos a construírem flexibilidade intelectual e equilíbrio emocional para lidar com essas situações de mudanças permanentes”, disse.

A superintendente do Itaú Educação e Trabalho, Ana Inoue, também presente no evento, afirma que a ferramenta é importante para a gestão da sala de aula e para promover o aprendizado de qualidade. “A plataforma está trazendo uma novidade, em relação ao que o Foco Escola faz em outros estados, que é incluir as escolas técnicas. Então veremos, aqui no Rio Grande do Sul, qual é a situação dessas escolas em relação à língua portuguesa e matemática”, contou. Outros oitos estados utilizam a ferramenta.

O governador Eduardo Leite disse que, desde quando era prefeito observava e demandava que as equipes soubessem interpretar o diagnóstico obtido dessas avaliações. “É uma tarefa extremamente complexa e, para ser assertiva, o professor tem que saber onde dirigir o esforço e onde focar. Se ele não sabe, ele pode acabar gastando tempo e energia em pontos já assimilados enquanto deveria estar focando em outras competências e habilidades que poderiam estar sendo desenvolvidas", ressaltou.