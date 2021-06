Umidade predomina e frio perde força no RS nesta quarta-feira

A umidade estará mais presente nesta quarta-feira (2) no Rio Grande do Sul. O dia será nublado com períodos de tempo mais fechado com momentos de sol. Não se descarta a possibilidade de garoa esparsa. O frio do amanhecer vai perder força com mínimas entre 12 e 14°C na maioria das áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nos Aparados e Campos de Cima da Serra a mínima poderá baixar de 10°C. A temperatura vai aumentar gradativamente com marcas ao redor de 22 a 24°C. Na quinta, o tempo volta a abrir no Estado com o retorno do ar mais frio para as faixas Leste e Sul.

Porto Alegre terá um dia com mais umidade e não se afasta a ocorrência chuvisqueiro em pontos isolados. A temperatura ficará mais amena. O tempo volta a firmar com novo declínio da temperatura, com retorno do frio no começo da manhã de quinta-feira. Já na sexta-feira, o vento Norte irá propiciar tempo abafado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 7ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 11ºC