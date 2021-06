Novo comandante-geral da Brigada Militar toma posse

O governador Eduardo Leite oficializou nesta segunda-feira a passagem do comando-geral da Brigada Militar (BM). O agora desembargador do Tribunal de Justiça Militar coronel Rodrigo Mohr Picon (esquerda, na foto) entregou o comando-geral da BM ao coronel Vanius Cesar Santarosa (direita, na foto), que até então era o subcomandante-geral. Santarosa entregou o segundo posto de comando para o coronel Claudio dos Santos Feoli, que deixa a chefia do Comando de Policiamento de Choque.