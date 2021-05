Ar polar mantém um amanhecer frio em grande parte do RS nesta terça-feira

O ar polar segue presente e mantém um amanhecer de frio em grande parte das regiões nesta terça-feira (1). A temperatura pode ficar ao redor de zero ou mesmo negativa em trechos da Serra da Metade Norte do Estado. Há possibilidade de geada em alguns trechos. Por outro lado, não se afasta a ocorrência de nevoeiros com redução da visibilidade. As informações são da Metsul Meteorologia.

Durante o dia o tempo fica firme com sol e a temperatura sobe gradativamente com temperaturas máximas ao redor de 20°C atenuando a sensação de frio do começo da manhã. A umidade relativa do ar poderá baixar de 30% em pontos da Metade Oeste.

A terça-feira começa com frio intenso na Capital e Região Metropolitana com marcas que poderão baixar de 5°C em alguns pontos. Há potencial para formação de nevoeiros no começo da manhã. Já no período da tarde, o dia será ensolarado e com aquecimento gradual. A quarta-feira terá muitas nuvens e menor variação térmica.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: -1ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 6ºC