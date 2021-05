Retorno das aulas presenciais da educação especial será no dia 7 de junho em Porto Alegre

Diferente do que estava previsto no cronograma divulgado pela Smed no final de abril, as aulas presenciais para a Educação Especial em Porto Alegre serão retomadas na segunda-feira da semana que vem, dia 7 de junho. A reabertura das escolas especiais estava inicialmente programada para esta segunda-feira (31). A decisão foi tomada em comum acordo com as famílias e equipe diretiva das escolas, devido às especificidades que envolvem esse segmento de estudantes.

"Achamos que seria mais prudente, para um retorno ainda mais seguro, o adiamento da retomada presencial por mais uma semana, já que esta semana nossas atenções estarão voltadas para a vacinação dos profissionais de educação", afirma a secretária municipal de Educação, Janaína Audino.

As escolas municipais de educação especial devem observar as mesmas orientações sobre as medidas de prevenção e monitoramento da Covid-19, expressas em documento enviado em 18 de maio. As principais orientações são intensificar o atendimento presencial, manter comunicação com as famílias e fazer o registro e acompanhamento da participação nas aulas presenciais e ou remotas.

A equipe pedagógica da Smed oferece assessoria e orientações on-line às escolas, visando ao planejamento colaborativo e a adequações das atividades. As atividades presenciais são importantes para a manutenção do vínculo com os alunos e têm sido conduzidas de forma segura, através da utilização de todos os protocolos para prevenção à Covid-19.