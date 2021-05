Vacinação contra Covid ocorre na Lomba do Pinheiro na Capital neste domingo

Pessoas com deficiência com 35 anos ou mais podem se vacinar deste domingo (30) contra a Covid-19 em Porto Alegre. A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará na Estrada Afonso Lourenço Mariante, N° 2.189, junto ao Mercado Disul, bairro Lomba do Pinheiro, das 9h às 13h. A vacina segue disponível para pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência cadastradas no plano Benefício de Prestação Continuada a partir de 18 anos, pessoas com HIV e Síndrome de Down a partir de 18 anos, profissionais de saúde e de apoio à saúde. A vacina oferecida é a AstraZeneca.

No sábado, o total chegou a 3.029 doses aplicadas. É preciso apresentar comprovante das comorbidades, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. No caso da segunda aplicação, é necessário apresentar documento com CPF e a carteira de vacinação recebida na primeira dose.

Não haverá oferta de segunda dose da Coronavac/Butantan nem da Pfizer. A vacinação com primeira e segunda doses da Pfizer será retomada na terça-feira, 1º de junho. Por isso, gestantes e puérperas com comorbidade e sem comorbidade (mas com indicação médica) devem aguardar até terça, bem como pessoas que precisam fazer a segunda dose do imunizante. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.