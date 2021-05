Motoristas de caminhão com destino à Argentina e ao Chile serão testados para Covid a partir desta segunda

Começa nesta segunda-feira (31), no Rio Grande do Sul, o programa de testagem diagnóstica para Covid-19 de caminhoneiros com destino à Argentina e ao Chile. Os motoristas de transporte de cargas que partem do RS ou atravessam o Estado serão testados com o exame de biologia molecular (RT-PCR), a fim de evitar a transmissão do vírus nesses dois países e para portarem comprovante de ingresso como estrangeiros.

“A testagem dos transportadores que atravessam a fronteira é uma ação desenvolvida com participação de várias entidades que buscam sanar entraves sanitários com os outros países. Testar o transportador é oferecer segurança e cuidado com a saúde daqueles que mantêm o abastecimento das nossas necessidades”, disse Loeci Natalina Timm, coordenadora dos Laboratórios Regionais do Estado, do Laboratório Central do Estado (Lacen).

Os testes serão realizados pelo Lacen até a estruturação completa do Laboratório Central de Fronteira (Lafron), em Uruguaiana. As coletas serão feitas nos municípios de Osório, Passo Fundo, Vacaria, São Marcos, Bento Gonçalves, Canoas, Cachoeirinha, São Borja e Uruguaiana, pontos estratégicos das principais rotas rodoviárias federais gaúchas.

Os caminhoneiros serão orientados pela Polícia Rodoviária Federal ao passarem em algum desses municípios a realizar as coletas nos pontos indicados pela gestão municipal (veja abaixo os pontos de coleta) e um estacionamento próprio para o caminhão. Depois de coletar amostras para o exame, com o uso de swab nasal e faríngeo (espécie de cotonete introduzido no nariz e na garganta), o motorista poderá seguir viagem até alcançar a fronteira.

Durante este período, as amostras serão levadas ao Lacen para a testagem, e rodadas com prioridade, para cumprir o prazo de sete dias de validade do resultado. As amostras serão levadas a Porto Alegre pelas coordenadorias regionais de saúde (CRS), que também contam com o apoio da empresa de ônibus Planalto. Os motoristas que apresentarem resultado negativo para a presença do vírus estarão liberados para cruzar a fronteira.

Para aqueles que realizarem a coleta no seu município de residência, os resultados serão divulgados pela Vigilância Epidemiológica do local e, se o teste apresentar detecção do vírus, receberão as orientações padrões do seu município de origem. Os motoristas não residentes do Rio Grande do Sul receberão os resultados do Lafron, e, em caso de positividade para a presença do coronavírus, terão orientações da Vigilância Epidemiológica do município que executou a coleta.

O programa prevê a realização de aproximadamente 500 exames por dia. Para realizar o teste RT-PCR, o caminhoneiro deverá portar um documento chamado Manifesto Internacional de Cargas (MIC) ou outro documento que comprove o seu destino final. Todos os insumos necessários aos testes (swab de coleta nasal e faríngeo, kits de extração de RNA e amplificação) são oferecidos pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLab).

A necessidade de testar os motoristas de caminhão que atravessam as fronteiras é pauta na Secretaria da Saúde (SES) desde meados de 2020, e o programa ganhou corpo no último mês, em conjunto com CGLab, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e municípios parceiros. Se houver necessidade e grande demanda, os municípios também poderão contar com apoio do Exército Brasileiro, que se colocou à disposição a auxiliar na coleta das amostras para o exame. As informações são do governo do Estado.

PONTOS DE COLETA

Osório (Atendimento Covid)

Rua Santos Dumont, 480, Centro

Fone: (51) 3601-3366

Horário: das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

Passo Fundo (Posto Cais Petrópolis)

Av. Brasil Leste, 31, Petrópolis

Fone: (54) 3327-2829

Horário: 24h

Vacaria (Escola João Alberto Paim Borges - Centro de Testagem Covid)

Rua Vidal de Negreiros, 419, Glória

Fone: (54) 3231-6453

Horário: das 7h30 às 12h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

São Marcos (Unidade de Saúde Gripal)

Rua Professor Francisco Stawinski, 420, bairro Francisco Doncatto

Fone: (54) 99952-8649

Horário: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira

Bento Gonçalves (Atendimento Covid-19)

Rua Goiânia, 590, Botafogo

Fone: (54) 3771-4251

Horário: das 9h às 17h30, de segunda a sexta-feira

Canoas (Centro de Testagem - Praça do Avião)

Rua Teixeira de Freitas 70, Centro

Fone: (51) 3462-1688

Horário: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Cachoeirinha (Unidade Décio Martins Costa)

Rua Dr. Décio Martins Costa, 464, Nova Cachoeirinha

Fone: (51) 3041-3402

Horário: das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira

São Borja (Centro Unificado de Fronteira)

BR-285 Km 551

Fone: (55) 3431-2207

Horário: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Uruguaiana (Sest/Senat)

Rua Perimetral Oeste, 3.601

Fone: (55) 3413-4930

Horário: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira