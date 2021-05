PM aponta arma e algema jovem negro que gravava manobras de bicicleta em Goiás

Um vídeo publicado em redes sociais na sexta-feira (28) mostra o momento em que dois policiais militares abordam um jovem negro que gravava manobras com uma bicicleta em um espaço público de Cidade Ocidental, no interior de Goiás. A dupla aponta uma arma para o ciclista e chega a algemá-lo, sem informar o motivo. A abordagem gerou uma série de críticas na internet e comparações com casos semelhantes, de racismo e violência policial.