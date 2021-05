Dia D da vacinação contra gripe ocorre em 21 postos de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza neste sábado (29) o Dia D de vacinação para os públicos prioritários da campanha de vacinação contra gripe. A aplicação da dose ocorre em 21 unidades de saúde da Capital, das 9h às 17h. De acordo com os dados do localizaSUS, ferramenta oficial do Ministério da Saúde, Porto Alegre tem apenas 23,3% da meta de vacinação alcançada, e o objetivo da campanha é chegar a 90%.

Idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a seis anos incompletos, professores, trabalhadores da saúde, indígenas e mulheres que tiveram bebê há até 45 dias podem buscar a imunização. Quem já recebeu vacina contra a Covid-19 deve aguardar intervalo mínimo de 14 dias entre a dose recebida e a aplicação da vacina contra a gripe. Professores devem apresentar comprovante de vínculo com a instituição de ensino, como crachá ou contracheque, junto ao documento de identidade com foto.

No Posto de Saúde Modelo, no bairro Santana, um grupo de pessoas já estava aguardando a sua vez de vacinar, com o movimento se mantendo regular pela manhã. Até o momento não houve registro de grandes movimentações. A fila e a entrada de acesso para receber a dose do imunizante contra a influenza é diferente da unidade de vacinação contra Covid-19, que segue atendendo.

Veja abaixo a lista de pontos de vacinação:

Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

Belém Novo - Rua Florencio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

CF Álvaro Difini - Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 -Bairro Mario Quintana

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

Ilha da Pintada - Av. Presidente Vargas, 390 - Bairro Arquipélago Ilha da Pintada

Lomba do Pinheiro - Est. João de Oliveira Remião, 6111, Parada 13 - B. Lomba do Pinheiro

Mato Sampaio - R. Jayr Amaury Koebe, 90 - Bairro Jardim do Salso

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Moradas da Hípica - Rua Geraldo Tollens Linck, 235 - Bairro Aberta dos Morros

Navegantes - Av. Pres. Franklin Roosevelt, 5 - Bairro Navegantes

Primeiro de Maio - Av. Professor Oscar Pereira, 6199 - Bairro Cascata

Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

Vila Cruzeiro - Av. Capivari, 2020 - Bairro Santa Tereza

Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga