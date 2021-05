Defesa Civil alerta para temporal em Porto Alegre nesta sexta; RS terá grandes volumes

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta para possibilidade de chuva moderada a forte, rajadas de ventos de 70km/h a 90 km/h, trovoadas e até queda de granizo a partir da madrugada desta sexta-feira (28). O mau tempo pode se estender até a noite. A chuva deve atingir todo o Rio Grande do Sul.

Em caso de emergência, a prefeitura da Capital orienta que os moradores acionem os órgãos da Defesa Civil através do telefone 199 ou Corpo de Bombeiros (193).

Segundo a MetSul Meteorologia, são esperados volumes elevados de chuva com raios em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. Antes da instabilidade, o sol aparece com nuvens na parte da manhã no Leste, como é o caso da Capital.

Na metade Norte do Estado, os acumulados de chuva podem atingir marcas entre 100 mm e 150 mm. No Sul gaúcho, porém, a previsão é de que chova bem menos.