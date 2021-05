Porto Alegre terá Dia D de vacinação contra gripe no sábado

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Neste sábado (29), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre realizará o Dia D de vacinação contra gripe na Capital. A imunização estará disponível em 21 unidades de saúde. O horário de atendimento será das 9h às 17h, em todos os locais.

A intenção é aumentar a cobertura vacinal na cidade, próximo à chegada do inverno. Poderão receber a dose da vacina crianças de seis meses a seis anos incompletos, pessoas com mais de 60 anos, professores, trabalhadores da saúde, indígenas e mulheres que tiveram bebê há até 45 dias.

As pessoas que já receberam vacina contra Covid-19 devem ter intervalo mínimo de 14 dias entre a dose recebida e a aplicação da vacina contra gripe. Professores devem apresentar comprovante de vínculo com a instituição de ensino, como crachá ou contracheque, mais documento de identidade com foto.

De acordo com os dados do LocalizaSUS, ferramenta oficial do Ministério da Saúde, Porto Alegre tem 19,7% da meta de vacinação alcançada até quarta-feira. O objetivo é chegar a 90% de cada grupo prioritário.





Confira as Unidades de Saúde abertas neste sábado: