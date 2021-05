Entidades lamentam morte do político e arquiteto Jaime Lerner

falecimento de Jaime Lerner Renomado arquiteto e urbanista, onesta quinta-feira (27) é lamentado por entidades da área. Internado desde domingo (23), o ex-governador do Paraná teve complicações de doença renal crônica e morreu, aos 83 anos.

Em nota, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) afirmou que o país "perde mais de um seus arquitetos e urbanistas que conquistaram reconhecimento mundial por meio de sua prática profissional inovadora e ousada."

Nascido em Curitiba em 1937, Lerner se tornou um dos maiores nomes da Arquitetura e Urbanismo. Em 1964, graduou-se pela Universidade Federal do Paraná, rapidamente recebendo destaque em concursos no Brasil e afora.

Ao longo da vida, Lerner foi três vezes prefeito de Curitiba, duas vezes governador do Paraná e presidente da União Internacional dos Arquitetos (UIA). Segundo a CAU, em 2010 ele foi escolhido pela revista Time como um dos 25 pensadores mais inovadores do mundo, e pela revista Planetizen (EUA) como o segundo urbanista mais importante do mundo (depois de Jane Jacobs).

Já em seu primeiro mandato como prefeito da capital paranaense, em 1971, Jaime Lerner implantou o Sistema Integrado de Transporte Coletivo - reconhecido internacionalmente pela eficiência, qualidade e baixo custo. O político tinha apenas 33 anos.

"Na época, Curitiba passou a pautar três transformações básicas: a física (reestruturação de vias, zoneamento e uso do solo, e sistema de transporte coletivo), a cultural (o curitibano assume sua identidade com a cidade, a partir do calçadão de pedestres da Rua das Flores, dos parques, do Teatro do Paiol e da Fundação Cultural de Curitiba) e a econômica (puxada pela implantação da Cidade Industrial de Curitiba)", explica a CAU.

Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre Após dois mandatos consecutivos como governador do Paraná (1995-2002), Lerner deixou a carreira política de lado e passou a dedicar-se exclusivamente à arquitetura - área na qual seguiu trabalhando até o fim da vida. Entre alguns de seus projetos de maior destaque estão o Mercado das Flores, o Teatro Paiol, o Parque São Lourenço, Ópera de Arame e Jardim Botânico e Museu Botânico, em Curitiba, e a

A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) emitiu nota lamentando a "perda de um dos mais importantes nomes da arquitetura nacional, pontuando que Lerner foi responsável por um legado que mudou a vida de muitas pessoas e a paisagem urbanística das cidades."

"Jaime Lerner se soma às nossas perdas e a do Brasil. Nossa relação se estreitou no meu mandato à frente da FNA e depois continuou, visto meu trabalho na área da mobilidade. Sua contribuição foi inestimável", pontuou Valeska Peres Pinto, ex-presidente da FNA (1989/1995) e atual integrante do Conselho Consultivo da Federação.

Segundo a prefeitura de Curitiba, o corpo de Lerner será sepultado no cemitério Israelita de Santa Cândida, em Curitiba, às 15h desta quinta.