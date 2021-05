Há três meses sem salários, trabalhadores do Hospital Porto Alegre realizam pedágio solidário

Atualizada às 10h45min

Cerca de 80 trabalhadores do Hospital Porto Alegre estão há três meses sem receber salários na Capital. A situação fez com que os profissionais entrassem em uma greve que já entra no seu quarto dia. Nesta quinta-feira (27), foi realizado um "Pedágio Solidário" na Rua Sebastião Leão.

O ato buscou sensibilizar a população à situação vivida pelos profissionais da saúde e arrecadar fundos à manutenção do piquete montado no local. "Muitos trabalhadores estão se alimentando nesse local, pois não tem mais comida em casa. Outros estão vivendo da ajuda de familiares e amigos", disse o diretor do Sindisaúde/RS, Júlio Entero Appel.

O sindicato vem acompanhando as mobilizações e já acionou o Ministério Público do Trabalho (MPT/RS) e e entrou com uma ação na Justiça gaúcha para tentar "trancar a conta do hospital". Até agora, no entanto, nada foi feito, diz Appel.

Segundo o Sindisaúde/RS, os salários são pagos com atraso desde fevereiro e as férias não vêm sendo pagas sistematicamente. Além disso, os pedidos de demissão não são homologados e a atual gestão não sinaliza qualquer movimento para resolver os problemas, a não ser uma comissão que não teve qualquer efetividade.

"Os trabalhadores estão esgotados, física e mentalmente, pediram o apoio do sindicato e, agora, a gestão vai ter que arcar com as consequências. Esperamos também que a população de Porto Alegre, que tantos aplausos bateu nas janelas para os trabalhadores da saúde, saiba agora reconhecer as dificuldades e apoie o movimento grevista", destacou Appel.

O Hospital Porto Alegre é particular e está sob a gestão da Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre (AFMPA). Procurada pelo Jornal do Comércio, a entidade alega que vem enfrentando há anos dificuldades financeiras e que lamenta profundamente o fato de ter que parcelar os salários dos funcionários.

O presidente da AFMPA, João Paulo Galvez Machado, diz que a associação vem buscando maneiras de diminuir o déficit mensal em torno de R$ 500 mil do hospital. Recentemente, um acordo com a prefeitura municipal da Capital para inclusão da unidade entre aquelas habilitadas a receber pacientes com Covid-19 trouxe um pequeno alento ao caixa. No entanto, segundo Machado, é preciso fazer mais.

A AFMPA busca o conveniamento com mais planos de saúde, como o IPE, e com o Serviço Único de Saúde (SUS). "Porém, temos dívidas e não conseguimos obter a certidão negativa junto à Receita Federal. Esbarramos na burocracia", diz Machado.

Estas são algumas das saídas para garantir a retomada do pagamento dos salários em dia. Enquanto isso, a AFMPA evita previsões. "Pode ser que a situação melhore nos próximos seis meses. Mas não temos como saber", afirma o presidente da associação. Localizado na Rua Antônio Francisco da Rocha, n.° 100, no bairro Azenha, em Porto Alegre, foi inaugurado em 29 de novembro de 1978.