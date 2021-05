Romaria de Caravaggio tem 1,2 milhão acessos aos conteúdos online

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, de Farroupilha, foi realizada pelo segundo ano consecutivo sem o convite aos féis para assistirem às missas de forma presencial, em virtude da pandemia. Neste ano, os devotos percorreram o Santuário Diocesano de carro, receberam a benção dos padres e doaram alimentos para distribuição às famílias carentes da cidade.

De acordo com a Brigada Militar, mais de 3,2 mil carros passaram pelo ponto de bênção até as 17h, fazendo com que o dia 26 de maio fosse marcado por solidariedade, religiosidade e devoção. A organização estima a arrecadação de 10 toneladas de alimentos. Sem estrutura de apoio disponível aos romeiros e com a igreja de portas fechadas, não houve registro de problemas por aglomeração.

FOTO: Mariana Ávila/ Divulgação/ JC

Toda a programação foi transmitida pelas redes sociais do Santuário. Os conteúdos transmitidos alcançaram pelo menos 1,2 milhão de visualizações, no sábado, domingo e até às 16h desta quarta, dias em que houve programação voltada à romaria. Em 2020, primeiro ano de romaria virtual, a marca foi de 1 milhão de acessos. “Nossa conquista é também porque as pessoas entenderam que não havia proibição de estar aqui, mas sim uma orientação de que, neste momento, o melhor era não aglomerar. O Drive-Thru da Fé foi a maneira encontrada de estarmos aqui mais seguros”, avaliou o reitor do Santuário, padre Gilnei Fronza.

Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Caxias do Sul, conduziu a missa das 10h30. Na homilia, recordou o momento difícil que a sociedade atravessa e a importância da devoção e religiosidade para enfrentar as adversidades. “Diante da realidade que está ferindo a vida de tantas pessoas e famílias, nesta 142ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, colocamos diante do olhar materno da Virgem Maria todas as realidades que nos envolvem. Podem ser de alegria, de esperança, mas também de quem carrega consigo a dor da perda, que tem tocado o coração de muitas pessoas e famílias neste momento. A dor que fere os sentimentos por não podermos nos despedir de forma adequada de quem fazia parte de nossa vida, e partiu de forma inesperada”, refletiu.