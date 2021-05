Rio Grande do Sul registra 5,5 mil novos casos de Covid-19 em 24h

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Foram registrados mais de 5,5 mil novos casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O Estado contabiliza, agora, mais de 1,07 milhão de casos de contaminação. Além disso, mais 132 pessoas morreram vítimas da doença, totalizando 27.756 óbitos no Estado.

A taxa de ocupação de leitos UTI no Estado na quarta-feira era de 83%. Dos 3.417 leitos de UTI adultos, 2.833 estavam ocupados. Na terça-feira, esse número era de 2.818 pacientes internados.

Aproximadamente 60% dos leitos estão ocupados por pacientes confirmados de Covid-19, 4,8% de pacientes com suspeita da doença e 35% de pacientes sem Covid-19. A taxa de ocupação de leitos UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) ontem era de 78,5% e a de leitos privados é de 95,6%. Na terça-feira, as taxas eram de 79,7% e 90,5%, respectivamente.

Na Capital, dos 1.365 pacientes internados em UTI adulto, 52,8% são casos confirmados e 6,5% são casos suspeitos da doença. Os outros 40,7% são de pacientes sem Covid-19.