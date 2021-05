MP-RS firma convênio para formação de detentos de APAC de Porto Alegre

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), em parceria com Senai, Sesi, Sebrae-RS, Sesc e Senac firmaram um convênio de Cooperação Técnica que prevê a disponibilização de capacitações, orientações, doação de alimentos, entre outras ações para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Porto Alegre/RS - Partenon.

"O sistema APAC é uma alternativa penal de grande êxito, inclusive muito superior em termos de recuperação do criminoso, dos apenados, ao sistema tradicional. Merece a atuação e a articulação do Ministério Público somado à parceria com o Sistema S para que a gente tenha condições de profissionalizar e, dessa forma, diminuir a reincidência ao mundo do crime,", afirma o procurador-geral da Justiça, Fabiano Dallazen,

Com a iniciativa, cerca de 40 recuperandos terão a oportunidade de realizar cursos, como formações voltados ao empreendedorismo, gestão e MEI, ministradas pelo Sebrae. O Sesi disponibilizará 60 cursos de educação continuada, curso de preparação para o Enceja (Ensino Fundamental) e cursos de EJA (Ensino Médio). O Senai, oferecerá vídeos de conhecimentos e soluções sobre segmentos de aprendizado na industria. Além disso, também oferecerá cursos disponíveis na plataforma nacional www.mundosenai.com.br e orientação profissional com uso da Inteligência artificial Watson. O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac atuará em duas frentes: doações de alimentos pelo Programa Mesa Brasil e com uma curadoria de cursos disponíveis.