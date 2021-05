Com a chegada do frio, Cremers alerta para novos casos de Covid-19 no RS

Com a chegada das baixas temperaturas, aparecem as alergias, resfriados e a maior incidência de doenças respiratórias. Em comunicado nesta quarta-feira (26), o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) alerta a comunidade médica e a população sobre o aumento de casos de contaminação pela Covid-19 e de problemas respiratórios comuns nos meses mais frios.

Em nota, o conselho afirma que "é necessário prosseguir com os esforços de todos no sentido de controlar a disseminação da Covid-19, evitando a piora dos índices de ocupação dos serviços de assistência e possíveis riscos à saúde da população". O Cremers ainda ressalta a importância das medidas de prevenção ao coronavírus, assim como um esquema completo de vacinação.

estudo conduzido pelo Google Umapontou que o Brasil tem índices de isolamento social menores que campeões de vacinação, como Reino Unido e Israel. Neste cenário, o P aís atingiu 452.031 mortes pela Covid-19 - foram registrados 2.173 óbitos entre segunda e terça-feira (25).

"O Cremers solicita aos médicos que continuem atuando junto a seus pacientes para reforçar as medidas de prevenção – usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento seguro e os ambientes arejados – e a importância do esquema completo de vacinação. E, também, quando solicitado por gestores públicos, que auxiliem na formulação de ações sanitárias, observando todos os aspectos técnicos e éticos inerentes à atuação profissional", afirma o Cremers.