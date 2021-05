Governo do RS publica edital para concessão da Rodoviária de Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta quarta-feira (26) o edital para receber propostas de interessados em assumir a gestão da Estação Rodoviária de Porto Alegre. O edital prevê que o vencedor terá de ofertar um valor de outorga mínimo de R$ 868.811,91.

O contrato de concessão tem prazo de 25 anos O prazo de envio de propostas é dia 26 de agosto., com investimentos de aproximadamente R$ 87 milhões. Entre as obrigações da concessionária estão fornecimento de ar condicionado, escadas rolantes, elevadores e sistemas de segurança e monitoramento.

A concessionária deverá também qualificar a área comercial, melhorar o sistema de trânsito na área envolvente e renovar o edifício. 70% dessas obras são previstos para ocorrer nos primeiros 3 anos de contrato. Segundo o edital, a concessionária será comissionada pela venda de passagens (ambas no Rodoviária e online), e poderá explorar a área comercial, sublocação da área de alimentação e lojas.

O vencedor será também responsável pela administração de entrega de mercadorias (encomendas), serviços de informação, armazenamento de bagagem, operações de embarque e desembarque, manutenção, serviços de conservação, limpeza e segurança.

A Estação Rodoviária localizada em Porto Alegre foi inaugurada em 1970 e está operando continuamente desde então, localizada em uma área de 32 mil m2, com aproximadamente 26 mil m2 de área construída. O prédio principal tem dois andares, sendo quatro edifícios externos, que funcionam como infraestruturas.

O edital com anexos e todas as informações, estudos e projetos estão disponíveis no site: https://www.compras.rs.gov.br e https://www.celic.rs.gov.br.