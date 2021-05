O Rio Grande do Sul amanheceu gelado nesta terça-feira (25). Em algumas cidades gaúchas, como São José dos Ausentes, foi possível verificar a formação de geada, fenômeno que acabou sendo registrado pelos moradores do município dos Campos de Cima da Serra.

Vacaria, na mesma região, marcou -1,5ºC no termômetro, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Porto Alegre, a mínima foi de 8,1ºC nesta manhã.

Durante a tarde, o sol predominará no Estado com poucas nuvens altas, eA máxima na Capital chega aos 17ºC nesta terça. Novo alerta do Inmet aponta chances de geada reaparecer na quarta-feira (26) em áreas isoladas do nordeste do Rio Grande do Sul.