Aulas presenciais do ensino médio serão retomadas nesta segunda-feira em Porto Alegre

Cerca de 6 mil alunos do ensino médio, cursos técnicos, curso normal e educação de jovens e adultos (EJA) podem retomar as atividades presenciais nesta segunda-feira (24) em Porto Alegre. Ao todo, em torno de 900 estudantes do primeiro grupo e 5.100 do EJA estão matriculados em escolas municipais da Capital. Eles somam-se às 58 mil crianças, cujo comparecimento às escolas foi liberado, entre os dias 29 de abril e 17 de maio.