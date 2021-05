Entidades realizam carreata em defesa do piso mínimo para a enfermagem

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Entidades ligadas aos trabalhadores da área de enfermagem realizam uma carreata em Porto Alegre na tarde deste sábado (22) em defesa do PL 2564, que estipula um piso mínimo para os profissionais da categoria, e da carga horária de 30 horas.

A carreata saiu do Largo Zumbi dos Palmares no início da tarde e passa pelos maiores hospitais de Porto Alegre, entre eles Santa Casa de Misericórdia, Fêmina, Moinhos de Vento, Conceição, Independência, PUC, Clínicas, Ernesto Dornelles e Mãe de Deus. O ato será encerrando com o retorno ao Largo Zumbi dos Palmares.

A manifestação é organizada pelopelo Sindisaúde-RS, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição (Aserghc), Sindicato dos Enfermeiros do RS (Sergs) e Conselho Regional de Enfermagem do RS (Coren-RS).

O que é o PL 2564

O PL 2564/2020 institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. O projeto fixa o piso em R$ 7.315 para enfermeiros. As demais categorias terão o piso proporcional a esse valor: 70% (R$ 5.120) para os técnicos de enfermagem e 50% (R$ 3.657) para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. A proposta aguarda inclusão na pauta de votações do Senado.