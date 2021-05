Guarda Municipal faz operação integrada de fiscalização em Porto Alegre

A Guarda Municipal fiscalizou seis pontos da Capital durante a noite de sexta-feira (21) e a madrugada deste sábado (22), sem encontrar irregularidades. Também não houve denúncia de descumprimento das normas de distanciamento social para conter a Covid-19.

A operação integrada com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Brigada Militar e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ocorreu nas ruas Lima e Silva, República e Joaquim Nabuco, no bairro Cidade Baixa, na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, na Andradas e Fernando Machado, no Centro Histórico.

"A chuva e a colaboração dos estabelecimentos e das pessoas envolvidas foram nossos aliados para que nossa noite tenha sido tranquila, sem descumprimento das normas de segurança sanitária", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva. Denúncias devem ser feitas para os telefones 153 e 156.