Prefeitura renova 42,2 mil metros quadrados de asfalto em vias de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) realizou a manutenção de 42.270 metros quadrados de asfalto em ruas e avenidas de Porto Alegre nos primeiros quatro meses de gestão. Segundo a prefeitura, o resultado supera a maior média mensal, de 32.488 m², feita no mesmo período de 2015.

De acordo com as informações da SMSUrb, somente no mês de abril foram abertos 716 protocolos solicitando manutenção de vias pelo 156, mas a pasta atendeu 2.176 pedidos - encerrando também protocolos de outros meses que ficaram pendentes.

Ao todo, foram realizadas manutenções de conservação de buracos ou trincas, remoção de asfalto antigo e aplicação de uma camada em vias não pavimentadas de pequena extensão e com pouco volume de tráfego, além de recuperação de pavimentos. Neste caso, a SMSUrb realizou um estudo prévio para a manutenção na estrutura da via (camadas de sustentação, abaixo do asfalto), o que é chamado de recuperação estrutural; ou aplicou o asfalto na camada de rolamento (recuperação funcional).

Ainda de acordo com a prefeitura, passaram pelo processo de recuperação estrutural as avenidas Juca Batista, Cavalhada, Edgar Pires de Castro e Bernardino Silveira Amorim e estradas Costa Gama e João de Oliveira Remião, localizadas na Zona Sul. Já a recuperação funcional ocorreu nas ruas Ramiro Barcelos, Casemiro de Abreu, Artur Rocha e Vasco da Gama, na zona central da cidade.