Escolas estaduais do RS registram casos de Covid-19 no retorno das aulas presenciais

retomada das atividades presenciais, em 3 de maio. As escolas estaduais do RS já contam com 105 casos de Covid-19 entre professores, alunos e funcionários. Os dados são de levantamento do Cpers/Sindicato que, em 24h, recebeu informações de 90 educadores de 77 escolas, sendo que 43, localizadas em 32 municípios, registraram casos de Covid-19 desde a

O Cpers continuará coletando informações das escolas por meio de um formulário on-line, disponível no site do sindicato. A ideia é que mais escolas respondam para que seja possível fazer um levantamento do cenário no RS.

Ao menos 36 alunos, 34 professores, 22 funcionários e 13 integrantes de equipes diretivas testaram positivo para Covid-19 nos últimos dias. A vice-presidente do Cpers, Solange Carvalho, afirma que, apesar de tristes, esses números não surpreendem. "Sempre soubemos que se as aulas voltassem, mesmo que no sistema híbrido, aumentaria o número de casos."

Ela acredita que um dos motivos para isso acontecer é a alta circulação. "Os pais trabalham presencialmente, entram em contato com os filhos e eles vão para a escola, onde tem mais pessoas. Sem falar que muitos alunos utilizam transporte público", complementa.

Dos 90 educadores entrevistados, 73% responderam que a escola não oferece condições seguras para a realização de atividades presenciais e 47% disseram que não há EPIs adequados para a proteção da comunidade escolar. "Claro que não há condições adequadas. Enfrentamos uma falta de investimento por parte do Estado. Têm escolas com janelas emperradas, outras que só podem colocar um tapete sanitizante para os alunos", aponta. Ainda, 83,5% dos educadores que responderam a pesquisa acreditam que o governo do Estado não orientou corretamente a comunidade escolar a respeito dos protocolos de segurança.

Solange também conta que professores e funcionários têm entrado em contato com ela para falar sobre a possibilidade de fechar as escolas. Das 77 que já participaram da pesquisa, 15 (35%) encerraram ou pausaram as atividades por conta dos casos de Covid-19.

Por meio de nota, a Seduc informou que, diante da ocorrência de casos suspeitos/confirmados de Covid-19, as autoridades de saúde municipais são imediatamente comunicadas pelo COE-E Local, formado por membros da comunidade escolar, e pela respectiva Coordenadoria Regional de Educação. A decisão sobre o fechamento temporário de escolas é tomada em acordo entre representantes da educação, saúde e administração municipal.

As cidades que apresentaram casos de Covid-19 são Alvorada, Bom Princípio, Braga, Cachoeira do Sul, Canguçu, Caxias Do Sul, Eldorado Do Sul, Estação, Ibarama, Ijuí, Jaquirana, Não-Me-Toque, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Paraíso Do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Restinga Seca, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Segredo, Uruguaiana e Viamão.