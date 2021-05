Coquetel de exercícios reduz em 30% as chances de morte prematura, mostra pesquisa

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Que a prática de exercícios físicos regulares faz bem à saúde, reduzindo riscos de doenças e proporcionando uma vida mais saudável todos sabem. O que ninguém sabia era que uma combinação de determinados exercícios realizados em determinado tempo pode reduzir as chances de morte prematura em 30%.

Foi isso que uma equipe internacional de cientistas, liderada pela Universidade Caledônia de Glasgow (CGU, na sigla em inglês), descobriu. A pesquisa, liderada pelo professor de dinâmica do comportamento em saúde da CGU, Sebastien Chastin, tem coautoria do professor do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Hallal.

De acordo com os especialistas, a fórmula ideal para reduzir em 30% as chances de morrer precocemente é fazer três minutos de exercícios moderados a vigorosos ou 12 minutos de atividade física leve para cada hora diária de tempo sentado.

Uma morte é considerada prematura quando ocorre na faixa etária de 30 a 70 anos por doenças não transmissíveis.

Estudos anteriores haviam analisado o impacto de um ou outro tipo de atividade física isoladamente, mas estas são as primeiras evidências em relação à combinação ideal – ou ao coquetel – de tipos de atividade física necessários para a longevidade.

publicado no British Journal of Sports Medicine O estudo de quatro anos,, é o maior do tipo já realizado no mundo, tendo por base a análise de dados de seis estudos anteriores que incluem mais de 130 mil adultos do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Suécia.

O grupo de pesquisa utilizou monitores de atividade física nos participantes e aplicou uma técnica chamada de análise composicional para determinar como diferentes combinações de atividades físicas afetam a mortalidade, incluindo exercícios moderados a vigorosos (como caminhada rápida, corrida ou outras atividades que aumentam o ritmo cardíaco), atividade física leve (como caminhada casual ou trabalhos domésticos), e comportamento sedentário.

Os pesquisadores descobriram que seguir a recomendação atual de 30 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa reduz as chances de morte precoce em até 80%, mas apenas para pessoas que passam menos de sete horas por dia sentados. Para pessoas excessivamente sedentárias (que passam de 11 a 12 horas por dia sentadas), esse efeito de redução do risco de mortalidade desaparece mesmo quando elas seguem a recomendação, segundo a pesquisa.

“Nossa nova fórmula revela que três minutos de exercício moderado a vigoroso para cada hora de tempo sentado proporciona o equilíbrio adequado e contribui para uma vida mais longa e saudável. No tempo restante, as pessoas devem se movimentar o máximo possível, além de ter um boa noite de sono. Este coquetel, ou fórmula simples, garante proteção à saúde das pessoas”, diz Chastin.

O pesquisador alerta que trinta minutos de atividade física por dia ou 150 minutos por semana é a recomendação, mas a pessoa pode perder todo o benefício potencial se passar muito tempo sentada. “Queríamos descobrir qual era o coquetel perfeito de atividade física ao longo de um dia para a máxima saúde, em termos de tempo gasto sentado, fazendo exercícios, apenas se movendo e dormindo – e como tudo isso funciona em conjunto”, observa.

Os pesquisadores constataram ainda que existe mais de uma combinação de atividades que se relacionam a uma redução de 30% nas chances de morte prematura:

55 minutos de exercícios físicos, quatro horas de atividade física leve, e 11 horas de tempo sentado

13 minutos de exercícios físicos, cinco horas e meia de atividade física leve, e 10,3 horas de tempo sentado

três minutos de exercícios físicos, seis horas de atividade física leve, e 9,7 horas de tempo sentado

“Nosso artigo reforça o quanto a prática de atividade física é decisiva para a manutenção da saúde. Cada passo importa”, acrescenta Pedro Hallal.

“Há décadas, temos dito às pessoas que a maneira de permanecer saudável é fazer pelo menos trinta minutos diários de exercícios, cinco dias por semana. Entretanto, mesmo que você seja um dos poucos adultos que consegue seguir este conselho, trinta minutos representam apenas 2% do seu dia inteiro. É realmente possível que nossos hábitos de atividade de apenas 2% do dia sejam só o que importa quando se trata de saúde?”, diz o coautor do estudo, Keith Diaz, professor assistente de medicina comportamental da Faculdade Vagelos de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Columbia (EUA).

“Em outras palavras, não se trata de apenas marcar ‘feito’ no item ‘exercícios’ da lista de tarefas. Um perfil de movimentação saudável demanda mais do que 30 minutos de exercícios diários. Movimentar-se e não permanecer sedentário durante todo o dia também conta. Não existe uma medida única de atividades físicas que sirva para todos, e cada um deve escolher as combinações de atividades de sua preferência. Pode ser mais importante misturar um ‘coquetel’ de movimentos que inclua uma dose saudável de exercícios e atividades leves ao invés de ficar sentado”, conclui o pesquisador.