Servidores penitenciários reivindicam contratações e regulamentação da Polícia Penal

Os servidores penitenciários do Rio Grande do Sul estão reunidos em Assembleia Geral Extraordinária da categoria, na manhã desta terça-feira (18), no estacionamento da ADVB, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

A Amapergs Sindicato ao final deve realizar uma caminhada até o Palácio Piratini, está debatendo mudanças propostas pelo governo do Estado na Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (Seapen). No Rio Grande do Sul são 7 mil servidores penitenciários em próximo de 150 casas prisionais espalhadas por todo o Estado.

A categoria, que já foi vacinada , está reunida para unificar uma posição sobre como encaminhará reivindicações para reduzir o déficit funcional, fortalecer os pleitos por promoções já previstas e a regulamentação da Polícia Penal.

Sobre as promoções (avanços na carreira dos servidores por tempo de serviço, qualificação, entre outros), a Amapergs diz que há insatisfação da categoria com o atraso na publicação do decretos que esperados pelos trabalhadores. Em relação ao déficit de profissionais a categoria alega que há aprovados em concurso público, aptos a assumirem suas funções, aguardando nomeação. A entidade cobra um cronograma de nomeações como forma de aplacar a falta de servidores, que se agravou devido a pandemia.