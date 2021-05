Prefeitura promove eventos híbridos no Dia Internacional Contra a Homofobia

Nesta segunda-feira (17), em virtude do Dia Internacional Contra a Homofobia, a prefeitura de Porto Alegre promove ações em formato híbrido para marcar a data. Organizadas pela Coordenadoria de Diversidade Sexual e de Gênero, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), as ações acontecem ao longo do dia de forma presencial e virtual.

Das 9h às 13h30min, na Esquina Democrática, no centro da Capital, será realizado um ato simbólico para esclarecer os direitos e ouvir as demandas de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros, pessoas não binárias, entre outros. Será entregue uma cartilha, produzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul em parceria com a SMDS, com os canais para denúncias e orientações em como agir em caso de homofobia. No local, haverá uma caixa de sugestões para que as pessoas coloquem suas propostas para promover uma cidade livre de homofobia e transfobia.

Às 16h, no Facebook da secretaria, será realizado um debate virtual para tratar de temas como saúde, segurança e empregabilidade da comunidade LGBTQI+. A transmissão, conduzida pela coordenadora Camila Rodrigues, contará com a presença da delegada Andréa Mattos, diretora da Divisão do Idoso e Combate à Intolerância, da médica Gabriela Tizianel, coordenadora da área técnica de saúde LGBTQI+ da Secretaria Municipal de Saúde, e de Daniel Boeira, coordenador estadual da aliança nacional LGBTQI+ no RS e Coordenador da Rede Gay Brasil no RS.

Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) e determinou a extinção do termo 'homossexualismo'. A partir deste ato, foi estipulado o Dia Internacional Contra a Homofobia, também conhecido como Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, com a intenção de incluir a população no combate à discriminação de homossexuais, bissexuais, transexuais e transgêneros. No Brasil, um decreto da Presidência da República publicado em 4 de junho de 2010 instituiu o dia 17 de maio como o Dia Nacional de Combate à Homofobia.