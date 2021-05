Nova gestão da pandemia no RS, atraso na compra de vacinas e inflação menor

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Em 1 minuto, veja o que foi notícia na semana

novo modelo de gestão da pandemia, chamado de Sistema 3AS Veja como vai funcionar , entra em vigor no domingo e terá três níveis de monitoramento: aviso, alerta e ação. Caberá às prefeituras definirem eventuais restrições de atividades e ao Estado a fiscalização geral.

professores sejam vacinados pelos municípios RS lidera o ranking nacional de imunização A Secretaria de Saúde autorizou quecom as doses excedentes de outros grupos contra a Covid-19. Mesmo com doses em falta, o

tensão entre Palestinos e Israelenses na Faixa de Gaza Fora do Brasil,

O JC Te Lembra é publicado semanalmente no site e nas redes sociais do Jornal do Comércio. O quadro é apresentado pela jornalista Bruna Oliveira.