Nevoeiro cobre Porto Alegre nesta sexta e se repetirá no fim de semana

Um forte nevoeiro acordou os moradores de Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (14) e se prolongou até o começo da tarde em alguns pontos. O Lago Guaíba desapareceu da vista de quem estava em áreas mais altas, como edifícios ou morros, ou quem encarou caminhadas pela orla.

A formação ocorre quando a temperatura na superfície é mais baixa do que a da atmosfera, explica Estael Sias, da Metsul. O frio fica confinado, o que é verificado quando uma massa de ar quente começa a entrar nos baixos níveis da atmosfera, cerca de 500 mil metros de altitude. É o que se chama de inversão térmica.

"O que aconteceu é que estava mais frio na superfície e mais quente na altitude porque está chegando o ar mais quente", traduz a meteorologista. Os nevoeiros já eram esperados para esta sexta.

O que gera a espécie de "tampa", descreve a meteorologista, é a combinação de duas coisas: concentração de poluição e umidade, devido ao ar gelado e mais frio, com pequenas gotículas de umidade que ficam presas na superfície devido ao ar quente em maior altitude. Este perfil de formação leva mais tempo para se dissipar, completa Estael.

Outra informação é saber distinguir nevoeiro e neblina ou cerração. "Nevoeiro é quando a visibilidade horizontal é menor que mil metros. Já neblina é quando a visibilidade é maior que mil metros", amplia a meteorologista. As duas situações são marcas registradas do outono e inverno no Rio Grande do Sul.

A Região Metropolitana teve ainda a temperatura mais baixa até agora no ano, com mínima de 3ºC em Canoas e de 4,1ºC em Novo Hamburgo. "São marcas típicas do auge do inverno, já que as mínimas médias de maio na região variam entre 11ºC e 13ºC", diz nota no site do serviço de meteorologia.

Mesmo com a entrada de uma massa de ar seco, o frio ainda permanece até este sábado (15). No começo deste sábado, a tem´peratura deve cair a -5ºC na Campanha, Aparados e Campos Acima da Serra. Geada deve ser registrada em alguns pontos, segundo a Metsul e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"As manhãs devem ter cerração com baixa visibilidade", adianta Estael. A boa notícia é que a tarde de sábado deve ser ensolarada e com temperatura bem agrad´vel, com máxima de 23º e 25ºC.

Já o domingo tem chance de nevoeiro pela manhã, com marcas abaixo de 10ºC em grande parte das regiões, diz a Metsul. Áreas mais frias devem registrar mínima de 3ºC e 5ºC. A tarde terá sol e nuvens e máximas ao redor de 22ºC e 24ºC.