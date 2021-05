Wilson Sons abre vagas de estágio no Rio Grande do Sul

A Wilson Sons, operadora integrada de logística portuária e marítima, está com inscrições abertas para programa de estágio no Rio Grande do Sul. As vagas no Estado são para o município de Rio Grande.

São oportunidades para estudantes do Curso de Formação de Aquaviários (moço de máquinas e moço de convés), que tenham feito a parte teórica, mas que ainda devem cumprir a etapa prática.

Os interessados poderão realizar o estágio em uma das filiais da companhia, localizadas em todas regiões do Brasil. Além do RS, também há oportunidades para locais como Imbituba e Itajaí, em Santa Catarina, e Paranaguá, no Paraná.

Para concorrer, é necessário estar matriculado regularmente nos cursos CFAQ MOC (Curso de Formação de Aquaviários - Moço de Convés) ou CFAQ MOM (Curso de Formação de Aquaviários - Moço de Máquinas). As inscrições devem ser realizadas no site https://wilsonsons.gupy.io/.