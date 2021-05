Chegada de frente fria faz temperaturas caírem no Rio Grande do Sul

O frio voltará a ganhar força no Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a entrada de uma frente fria no Estado fará com que as temperaturas caiam mais um pouco entre 15h desta segunda e 00h da terça-feira (11).

A MetSul Meteorologia aponta chances de garoa e chuva em pontos no extremo sul, com aumento de nebulosidade nas regiões Oeste e Sul. Em Porto Alegre, a instabilidade pode ser o cenário ao final da tarde de hoje. As temperaturas continuarão agradáveis na Capital, com a máxima chegando a 24ºC.

Para terça, há previsão de chuva para a metade norte do Estado, ainda em função da chegada da frente fria. Na contramão, o Sul apresenta tendências de melhora no tempo.